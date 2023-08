Incidente nel Bresciano, scontro frontale tra furgone e moto: il centauro, un giovane uomo di 30 anni, è tragicamente deceduto a seguito del violento impatto avvenuto a Caino.

Scontro frontale tra una moto e un furgone a Caino, morto il centauro

Nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, intorno alle ore 17:10, un drammatico incidente stradale si è consumato lungo le coste di Sant’Eusebio a Caino, in provincia di Brescia. Il sinistro stradale ha coinvolto un furgone, una Fiat Fiorino, e una moto.

A quanto si apprende, lo scontro frontale è avvenuto in prossimità di uno dei due punti più stretti della carreggiata della SS 237, nota anche come via Nazionale. La moto, una Benelli, stava uscendo da una curva quando si è improvvisamente trovata davanti un Fiorino. Nonostante il tentativo di evitare l’impatto, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. In seguito all’impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella della Benetti, sbattendo rovinosamente contro l’asfalto e morendo sul colpo.

Indagini in corso

L’incidente è stato prontamente comunicato alle forze dell’ordine e ai soccorsi che si sono recati sul posto. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al 30enne ma ogni tentativo di rianimarlo si è infine rivelato vano. Il centauro è stato dichiarato morto sul posto.

Sul sinistro, stanno indagando i carabinieri del Radiomobile di Gardone e della caserma di Nave che stanno lavorando al fine di determinare che tra il motociclista e il conducente del Fiorino abbia invaso la corsia opposta di marcia.