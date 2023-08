Terrore in volo per i passeggeri di un Boeing 737 che lo scorso 15 agosto, poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Houston, ha preso fuoco all’improvviso.

Un aereo della Southwest Airlines ha preso in fuoco in volo: cos’è successo

Il velivolo della compagnia aerea USA Southwest Airlines era partito da pochi minuti dall’aeroporto di Houston, in Texas, ed era diretto verso Cancun, nota località turistica del Messico.

La compagnia aerea, che ha sede a Dallas, ha informato i passeggeri con un comunicato ufficiale che l’incendio è stato provocato da un non meglio specificato “problema meccanico”. Fortunatamente, il rogo non ha provocato feriti e l’aereo è immediatamente tornato all’aeroporto di Houston, dove è stato sottoposto ad un’accurata revisione.

Le immagini dell’incendio a bordo

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per i passeggeri a bordo. Alcuni sono riusciti a immortalare le inquietanti immagini all’interno del velivolo in fiamme: nei video circolati online si vede chiaramente come una delle ali dell’aereo abbia iniziato ad essere toccata dalle fiamme, partite da uno dei due motori malfunzionanti. Le immagini del grave problema tecnico al velivolo sono state inoltre filmate anche da alcuni individui che in quel momento, per loro fortuna, si trovavano a terra.