Paura in volo, Sydney-Auckland: 50 feriti per un vuoto d'aria

Paura in volo, Sydney-Auckland: 50 feriti per un vuoto d'aria

Nel corso di un volo della Latam Airlines da Sydney ad Auckland, un “problema tecnico” ha scatenato il panico a bordo, con almeno 50 persone ferite a causa di un improvviso vuoto d’aria.

Paura in volo, Sydney-Auckland: 50 feriti per un vuoto d’aria

L’agenzia Reuters ha riportato l‘incidente, sottolineando il brusco “movimento” dell’aereo durante il tragitto.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato al New Zealand Herald che nonostante l’accaduto, l’aereo è atterrato regolarmente all’aeroporto di Auckland come programmato. Tuttavia, sia passeggeri che membri dell’equipaggio hanno subito le conseguenze dell’incidente. Secondo il portavoce, tutti i feriti hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati valutati o curati dal personale medico dell’aeroporto in base alle necessità.

Paura in volo, Sydney-Auckland: 50 feriti per un vuoto d’aria

Tra i passeggeri colpiti, una testimonianza riportata dal NZ Herald descrive una “breve ed intensa caduta” durante il volo. Alcuni riportano lesioni da lievi a moderate, mentre un passeggero sarebbe in condizioni gravi.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei voli e pone l’attenzione sulle misure preventive adottate dalle compagnie aeree per affrontare tali situazioni. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del problema tecnico e garantire che simili incidenti siano prevenuti in futuro.