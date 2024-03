Travaglio in volo, atterraggio di emergenza a Brindisi

Brindisi: donna in travaglio sul volo, atterraggio di emergenza

Durante un volo della compagnia aerea Wizzair da Amman a Londra, una passeggera al settimo mese di gravidanza ha improvvisamente avvertito forti dolori addominali, segno che il suo parto era imminente. Di fronte a questa emergenza, il pilota ha immediatamente deciso di effettuare un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto di Brindisi, in Italia.

Fortunatamente, una volta atterrati, il personale di bordo e l’equipaggio della compagnia aerea sono intervenuti prontamente per assistere la donna in travaglio. Nonostante l’arrivo tempestivo di un’ambulanza sulla pista, la passeggera ha dato alla luce la sua bambina poco dopo le 2 del mattino, prima ancora che i medici potessero raggiungerli.

Madre e neonata, le condizioni di salute

Sia la madre che la neonata, sono state successivamente trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie e monitorare le loro condizioni di salute. Fortunatamente, entrambe sembrano essere in buone condizioni.

Il volo, atterrato con emergenza a Brindisi, aveva 235 passeggeri a bordo e riprenderà il suo viaggio verso Londra nel pomeriggio di oggi 9 marzo, una volta completate le operazioni di assistenza e pulizia dell’aeromobile. Questo evento ha dimostrato la prontezza e l’efficacia della risposta dell’equipaggio di bordo di fronte a situazioni di emergenza impreviste.