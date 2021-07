Belen Rodriguez ha accusato un malore durante le registrazioni di Tu sì sue vales e ha aggiornato i fan dei social sulle sue condizioni.

La showgirl argentina Belen Rodriguez, tornata negli studi tv a una settimana dalla nascita di sua figlia, ha accusato un malore durante le riprese di Tu sì que vales.

Belen Rodriguez: il malore

La stessa Belen Rodriguez una volta tornata in albergo ha rivelato ai fan di aver accusato un malore durante le riprese di Tu sì que vales.

La bella argentina – diventata pochi giorni fa mamma per la seconda volta – ha dichiarato di essersi sottoposta a tre flebo poiché disidratata: “Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di fare Tu sì que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa”, ha raccontato nelle sue stories mostrando la sua bambina, Luna Marì, rimasta in hotel a Roma insieme al padre Antonino Spinalbese.

Belen ha comunque assicurato che avrebbe provato il giorno dopo a registrare la puntata di Tu sì que vales. In tanti sono rimasti stupiti dalla decisione della showgirl argentina, che appena una settimana fa ha dato alla luce la sua bambina (nata nella notte tra l’11 e il 12 luglio).

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez ha annunciato la nascita della piccola Luna Marì via social proprio durante la notte in cui l’Italia ha trionfato agli Europei 2020 dopo 53 anni dall’ultima volta.

“C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, aveva scritto la showgirl argentina. A seguire lei e Antonino Spinalbese hanno trascorso circa una settimana all’Isola di Albarella, dove la showgirl ha potuto riposare e godersi i primi giorni accanto alla piccola Luna. In tanti sui social hanno criticato la sua decisione di tornare subito a lavoro, ma Belen sembra irremovibile: ad una settimana dal parto lei e Antonino si sono messi sul treno in direzione degli studi televisivi di Roma.

Belen Rodriguez: la reazione di Antonino

Con la nascita della piccola Luna Marì Antonino Spinalbese è diventato padre per la prima volta e sui social lui stesso non ha nascosto l’emozione provata durante la nascita di sua figlia. Belen e il giovane hair stylist milanese sembrano essere più felici che mai.