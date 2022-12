Paura per Rod Stewart: il figlio di 11 anni è crollato in campo durante una partita di calcio

Paura per Rod Stewart: il figlio di 11 anni è crollato in campo durante una ...

Il figlio di 11 anni è crollato in campo durante una partita di calcio. Il piccolo ha avuto un malore mentre stava giocando.

Momenti di grande paura per Rod Stewart. Il cantante, durante un’intervista a FourFourTwo, ha raccontato che il figlio Aiden, di soli 11 anni, ha avuto un malore in campo mentre giocava a calcio.

“Sospettavamo si potesse trattare di un infarto. Stava diventando blu ed era privo di sensi finché non si è calmato” ha raccontato. “Eravamo terrorizzati, ma si è rivelato essere un attacco di panico” ha aggiunto Rod Stewart, che ha vissuto un momento di puro terrore. Il bambino è stato soccorso da un’ambulanza, che lo ha portato d’urgenza in ospedale per un sospetto attacco di cuore. Un periodo difficile per il cantante, che ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver perso il fratello Bob, due mesi dopo la scomparsa dell’altro fratello Dan.

Nella stessa partita si è fatto male un compagno del figlio

Rod Stewart è uno dei cantautori più famosi del mondo e ha scritto pagine importanti della storia del rock. Ha raccontato che probabilmente la pressione di voler fare il meglio possibile ha scatenato questo attacco di panico violento al figlio. Ha aggiunto che in quella partita si è anche fatto male un compagno del figlio, che è caduto all’indietro sbattendo la testa e anche per lui è stata chiamata un’ambulanza. “Contando tutte le volte che ho guardando una partita di calcio, è stata l’unica volta in cui sono state chiamate due ambulanze” ha dichiarato il cantante.