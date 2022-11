Paura per Romina Power: “Non riesco a camminare”

Romina Power è stata costretta ad annullare alcuni dei suoi impegni di lavoro per via di alcuni problemi di salute.

Romina Power ha fatto preoccupare i suoi fan annunciando di aver annullato alcuni dei suoi impegni di lavoro per dei problemi di deambulazione.

Romina Power non riesce a camminare

Attraverso i social Romina Power si è scusata con i fan annunciando l’annullamento di alcuni suoi impegni di lavoro.

La cantante ha confessato di non riuscire a camminare e ha dichiarato di avere dei non meglio precisati problemi di deambulazione.

“Il mio corpo in questo momento non mi permette di essere agile come vorrei, non riesco proprio a camminare”, ha dichiarato la cantante via social, e ancora: “Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere”.

La cantante al momento userebbe delle stampelle per muoversi e in tanti tra i suoi fan sono preoccupati per le sue condizioni e sono impazienti di saperne di più. “Fisicamente non ci sono, ma a livello spirituale, mentale e astrale sono con voi. Vi voglio bene a tutti e spero di organizzare un altro incontro quando potrò camminare. Passerà, ma mi dispiace. Ciao a tutti”, ha dichairato la cantante.

La diffida contro Loredana Lecciso

Nelle ultime settimane Romina Power è balzata agli onori delle cronache per aver inviato una diffida alla compagna del suo ex, Loredana Lecciso. Tra le due non corre buon sangue ma, al momento, non è dato sapere perché la Power abbia preso questa decisione contro l’ex showgirl.