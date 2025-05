Paura a Roma, precisamente a Marino, dove questo pomeriggio è crollato il solaio di una scuola in costruzione. Diversi gli operai presenti nel momento del crollo. Gli ultimi aggiornamenti.

Paura a Roma, crolla il solaio di una scuola in costruzione

Paura questo pomeriggio a Marino (Roma), quando è crollato il solaio di una nuova scuola elementare in costruzione.

Al momento del crollo erano presenti sette operari al lavoro, alcuni dei quali sarebbero rimasti schiacciati. Sul posto sono intervenuti subito il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Ancora non è chiaro il motivo per cui il solaio è improvvisamente crollato, le indagini sono in corso.

Paura a Roma, crolla il solaio di una scuola in costruzione: ci sono diversi feriti

Erano in sette gli operari al lavoro a Marino, impegnati nella costruzione di una nuova scuola elementare, quando è crollato il solaio, intrappolando alcuni di loro. Fortunatamente non ci sono state vittime, in quella che avrebbe potuto essere l’ennesima tragedia sul lavoro. Gli operari sono stati tratti in salvo, quello più grave è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Come detto sono in corso le indagini per stabilire le cause del crollo.