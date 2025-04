Nella puntata di lunedì 14 aprile del reality show The Couple, in onda su Canale 5, Jasmine Carrisi ha deciso di raccontarsi in modo profondo, riguardo al peso di crescere sotto i riflettori. Figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, la giovane concorrente ha mostrato il lato più fragile della sua personalità, spiegando quanto possa essere arduo costruirsi un’identità quando si è costantemente osservati.

La confidenza di Jasmine Carrisi a The Couple sul rapporto con i genitori

In un momento di confidenza nella Stanza delle Scelte, Jasmine ha parlato della sue difficoltà incontrate durante la prima settimana all’interno del gioco. “Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco”, ha dichiarato, manifestando quanto la percezione degli altri influenzi il suo equilibrio emotivo. “Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa? Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere”, ha continuato, sottolineando il senso di solitudine che spesso caratterizza i figli d’arte. “C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla”, ha raccontato con trasparenza. “C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata. Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente”. Queste dichiarazioni evidenziano il contrasto tra la visibilità pubblica e il bisogno di normalità.

Jasmine Carrisi tra paure e fragilità

Pur dichiarando che il padre non le abbia mai imposto pressioni, Jasmine ha ammesso che la sua crisi personale si è manifestata proprio in un momento di isolamento. “Quando sei isolato dal mondo e sei solo con te stesso devi fare i conti con i tuoi fantasmi”, ha detto a Ilary Blasi. Il reality le è sembrato un modo per affrontare alcuni dei suoi grovigli interiori: “Forse qui dentro posso crescere. Vorrei far emergere il mio lato bello. Mi disturba il fatto che non sembro predisposta verso gli altri. Sono molto severa con me stessa. Esigo troppo da me, forse dovrei essere quello che sono senza farmi troppe paranoie”. Ma in questo percorso non è sola: mamma Loredana Lecciso e papà Al Bano, come racconta Jasmine, l’hanno sostenuta nella nella partecipazione al reality, incoraggiandola a viverlo come un’opportunità di crescita. A sostenerla anche le parole di Francesca Barra, che ha colto in lei i tratti della sindrome dell’impostore: “Pensa di non meritare ciò che ha, ma essere figlia di personaggi noti è un vantaggio, non una colpa. Sta cercando il suo posto nel mondo. Ha tutta la vita davanti, deve fregarsene. Non piaceremo mai a tutti. Non dobbiamo trovare il consenso”. Un messaggio forte per una giovane donna che sta cercando sé stessa, alla quale la fama non ha risparmiato alcune delle problematicità diffuse tra i ragazzi della sua età.