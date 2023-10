Dramma a Milano, dove nella tarda serata di ieri, domenica 22 ottobre, si è verificato un terribile sinistro che è costato molto caro ad un ragazzo di soli 25 anni. Il giovane stava camminando a piedi in piazza Tripoli quando è stato investito da un taxi: è ricoverato in gravi condizioni di salute.

Pedone investito dal taxi: la dinamica

Al momento non si conoscono ancora nel dettaglio gli eventi che hanno portato all’incidente avvenuto ieri sera, quando erano da poco passate le 21:30 a Piazza Tripoli. I carabinieri giunti sul posto, infatti, stanno ancora indagando sull’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni che arrivano, però, si è scoperto che il 25enne stava camminando lungo la piazza quando ad un tratto è stato raggiunto e falciato da un taxi che procedeva ad una velocità sostenuta. Il giovane è stato sbalzato a diversi metri dal punto di impatto ed è rimasto riverso al suolo fino all’arrivo dei medici del 118.

Pedone investito dal taxi: il ricovero

Il ragazzo, dopo essere stato sulle prime curato sul posto dai sanitari, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Niguarda. Lì, il 25enne è stato ricoverato: è in coma e la sua vita è in pericolo. Gli agenti di polizia, nel frattempo, stanno cercando di capire se sia stato proprio lui a passare in mezzo alla strada con il semaforo rosso o se sia stato un errore del tassista.

