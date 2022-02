Pensava di soffrire di calcoli renali ma va in ospedale e partorisce un bambino

La ragazza, convinta di avere i calcoli renali, partorisce il suo primo figlio pochi minuti dopo essere andata in pronto soccorso.

Non sapevo di essere incinta. Questa è la storia di una donna americana che, a causa di alcuni dolori molto forti si è recata in pronto soccorso ed ha scoperto che da un momento all’altro avrebbe partorito.

Pensava fossero calcoli renali e invece scopre di essere incinta e partorisce pochi minuti dopo

Kayla Fustamente si è raccontata sul Social Network TikTok. La vicenda risale al 2016, quindi circa 6 anni fa. La donna è di Boston e in quel periodo lavorava in un locale della città. Un giorno era impegnata a fare il turno serale quando all’improvviso ha avvertito dei forti dolori alla pancia. Mai avrebbe pensato che nel giro di qualche ora la sua vita sarebbe cambiata.

La corsa in ospedale dopo il lavoro

Kayla, in maniera molto professionale, ha continuato a lavorare nonostante i dolori e, convinta di avere i calcoli renali, dopo aver finito il turno si è recata in ospedale. A quel punto la scoperta. I medici non solo le hanno detto di non avere i calcoli, ma le hanno comunicato la sua gravidanza aggiungendo che a momenti avrebbe anche partorito.

Il lieto fine della gravidanza di Kayla

A quel punto la ragazza ha chiamato la sua famiglia per dare la notizia.

Tutti hanno appreso con gioia la gravidanza di Kayla, anche l’ex fidanzato che l’aveva lasciata. Il ragazzo, dopo aver scoperto che a breve sarebbe diventato padre, è tornato con la giovane e adesso la coppia aspetta anche un secondo figlio. Kayla partorì il suo primo figlio la sera stessa in cui si recò al pronto soccorso. Come riporta Leggo, la ragazza ha dichiarato di non essersi accorta di essere incinta in quanto il suo ciclo mestruale era da sempre irregolare e l’aumento di peso l’aveva attribuito al suo lavoro.