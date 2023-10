Ci sono cambiamenti importanti in vista sul fronte pensioni. Opzione donna subirà uno stop in favore di un unico dispositivo per i lavoratori "fragili".

Sul fronte pensionamento stanno arrivando importanti cambiamenti. Opzione Donna verrà infatti abolita e con essa dovrebbe essere assorbita anche l’Ape Sociale. Il Governo Meloni – si legge da “Il Sole 24 ore” – sta lavorando ad un unico dispositivo che disciplinerà l’uscita dal lavoro per i soggetti “fragili”. Le donne potrebbero raggiungere l’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 5 mesi. Anche se nelle ultime ore va profilandosi l’ipotesi di un’uscita ‘mobile’.

Pensioni: si va verso l’addio a Opzione Donna: cosa cambia

Con Quota 104 che subentrerà alla vecchia Quota 103, Ape sociale e Opzione Donna, sarà possibile andare in pensione a 63 anni e 41 anni di contributi. Il Governo, ad ogni modo, sarebbe al lavoro per rendere l’uscita dal lavoro in modo flessibile. L’età di pensionamento potrebbe essere cambiare e diminuire di uno/due anni a seconda della categoria di appartenenza. L’anzianità contributiva, necessaria per andare in pensione potrebbe raggiungere i 35 anni qualora vi siano determinati requisiti.