Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno sempre avuto un ottimo rapporto e non hanno mai perso occasione di mostrarsi insieme unite ed affiatate come ci si aspetta da un rapporto sano tra sorelle. La situazione però è andata ad affievolirsi nell’ultimo periodo ed infatti vi è molta distanza tra le due. La motivazione che c’è dietro è davvero incredibile.

Belen e Cecilia, un rapporto incrinato

Belen Rodriguez ha mostrato sempre grande affetto verso sua sorella minore, Cecilia, infatti sin dal suo arrivo nel nostro paese che l’ha portata ad avere una grande fama, poi ampliatasi grazie alla relazione con Ignazio Moser oltre che per partecipazioni televisive, le due sono parse quasi inseparabili.

La situazione però ora è cambiata. Belen si è distanziata dalla sorella, le due non si parlano più. Questo è ciò che emerge da indiscrezioni degli esperti di gossip Deianira Marzano ed Alessandro Rosica e riportate da Ilsussidiario.net

Perché le sorelle rodriguez hanno litigato? Ci sarebbe in mezzo Chiara Ferragni

Dietro a questo pesante litigio vi sono diversi possibili motivazioni, secondo Ilsussidiario.net uno dei motivi del litigio è legato a tradimenti di Stefano De Martino a Belen quando i due erano ancora insieme e di cui Ignazio Moser era a conoscenza.

Altra motivazione è il tradimento di Ignazio Moser a Cecilia scoperto da Belen, Cecilia avrebbe difeso il fidanzato e non dato credito alla sorella.

Ma quella che sta prendendo più considerazione ora è che dietro questi screzi vi siano le sorelle Chiara e Valentina Ferragni. Valentina Ferragni avrebbe ospitato Cecilia Rodriguez nel suo nuovo podcast. Un qualcosa di normale ma non per Belen che a seguito di una lite passata non parla da anni con Chiara.

Il fatto che sua sorella sia andata a parlare nello show di una “antagonista” non è stato digerito assolutamente bene da Belen ed ecco perché le due avrebbero litigato pesantemente.

Naturalmente questi sono rumors, la verità non è emersa anche se cresce tra i fan la curiosità di comprendere effettivamente che cosa sia davvero accaduto.