Il brano L’Elefante Gay è un brano di Erika Mannelli uscito nel 1984. Negli ultimi giorni, la canzone è tornata virale e, ovviamente, c’è un perché. Scopriamo il motivo per cui il pezzo è ancora attuale nonostante siano passati 39 anni.

L’Elefante Gay di Erika Mannelli

Nelle ultime ore, la pagina social Prossimi Congiunti ha condiviso un video del 1984, che riprende Erika Mannelli da bambina mentre interpreta la canzone L’Elefante Gay. Il brano è stato scritto da Gianni Greco e presentato da quella che all’epoca era una piccola artista su Rai2, al concorso Ambrogino d’Oro. Erika e la sua canzoncina si classificarono al quarto posto.

Perché L’Elefante Gay di Erika Mannelli è tornata virale?

L’Elefante Gay di Erika Mannelli è tornata virale grazie ad una semplice condivisione social. Per cui, non ci sono grandi motivi alla base. Si tratta di una canzoncina che racconta di un elefante omosessuale che usa i giudizi degli altri per creare bei gioielli da indossare.

L’Elefante Gay di Erika Mannelli: il testo

Uaccadi uaccadu

unghie e smalto rosso

uaccadi uaccadu

zanne di lamè

uaccadi uaccadu

guarda com’è grosso

uaccadi uaccadu

sta arrivando

l’elefante gay con cinquanta nei

sparsi qua e la che arie che si da

le mutande blu a pois

ciglia finte in su si sa

non nasconde più la sua

vera identità

l’elefante gay non più lui ma lei

gli occhi dolci fa con ambiguità

il vizietto lui ce l’ha

con giudizio altrui ci fa

un gioiello per la sua

femminilità

elefante gay

elefante gay

elefante gay

che simpatico che sei

uaccadi uaccadu

unghie e smalto rosso

uaccadi uaccadu

zanne di lamè

uaccadi uaccadu

guarda com’è grosso

uaccadi uaccadu

sta arrivando

l’elefante gay ora è tutto ok

la virilità l’ha attaccata al tram

con le orecchie lui ci fa

deltaplani e poi si da

svolazzando a chi gli va

con avidità

elefante gay

elefante gay

elefante gay

che simpatico che sei

il vizietto lui ce l’ha

si distende sui lillà

se gli piaci poi ti fa

“bello vieni qua!”

elefante gay

elefante gay

elefante gay

che simpatico che sei

uaccadi uaccadu

unghie e smalto rosso

uaccadi uaccadu

zanne di lamè

uaccadi uaccadu

guarda com’è grosso

uaccadi uaccadu

l’elefante gay.