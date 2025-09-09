Quando si parla di Kate Moss, la parola “normale” sembra perdere significato. Dagli abiti da passerella ai party più esclusivi, la top model britannica è sempre al centro di curiosità. Una delle storie più assurde che circolano online riguarda la sua iconica borsa Hermès: sembrerebbe che Kate la usi per conservare gli escrementi dei suoi cani.

Che sia vero o solo un rumor esagerato, la notizia ha fatto subito il giro del web, trasformando una semplice Birkin in simbolo di stile… e di follia.

Kate Moss oggi: tra moda, famiglia e nuovi progetti

Nel 2025, Kate Moss continua a mantenere un ruolo di rilievo nel panorama della moda internazionale, dimostrando una capacità di adattamento che va ben oltre le passerelle. Dopo aver festeggiato il suo cinquantesimo compleanno a Parigi con un evento esclusivo, la supermodella britannica ha intrapreso nuovi percorsi sia professionali sia personali, partecipando a campagne pubblicitarie per brand come Donna Karan New York, Elisabetta Franchi e Self-Portrait.

Parallelamente alla sua attività nel mondo della moda, Kate ha condiviso recentemente sui social un momento importante della sua vita privata: il trasloco nella sua nuova abitazione, segno di una ritrovata serenità e di un ambiente in cui sentirsi finalmente a casa. Anche sul fronte familiare, la top model rimane una madre presente per sua figlia Lila, che segue le orme della madre nel settore della moda. Le due sono state avvistate insieme a diversi eventi di alta moda, confermando un rapporto stretto e affiatato.

Perché Kate Moss conserva gli escrementi dei suoi cani in una borsa Hermès?

In una tranquilla giornata a Mayfair, Kate Moss, ex top model britannica ormai 51enne, è stata avvistata mentre passeggiava insieme all’amica cantante Sarah Nimmo e ai suoi due cani, Archie e Stanley. Quella che avrebbe potuto essere una semplice uscita quotidiana si è trasformata in un evento degno di nota quando i paparazzi hanno immortalato un dettaglio insolito: la modella, dopo aver raccolto gli escrementi dei suoi cani, li ha riposti nella sua Kelly di Hermès, una borsa in pelle marrone dal valore di circa 35-40 mila euro.

L’immagine, pubblicata in esclusiva dal Daily Mail, ha immediatamente catturato l’attenzione del web, suscitando commenti divertiti, critiche e incredulità. Solo pochi mesi prima, la stessa borsa era stata utilizzata da Moss durante una vacanza al mare, dimostrando quanto l’icona di stile britannica non si faccia problemi a usare i suoi oggetti di lusso anche nelle situazioni più informali.