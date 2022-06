Perché Temptation Island non va in onda? Piersilvio Berlusconi vuota il sacco.

Perché Temptation Island non va in onda? Da quando è uscita la notizia, se ne sono dette tante, ma finalmente a parlare è Piersilvio Berlusconi. In occasione della presentazione palinsesti Mediaset 2022/2023, il manager ha vuotato il sacco.

Perché Temptation Island non va in onda? Parla Berlusconi

Qualche mese fa, una notizia ha sconvolto i fan di Maria De Filippi: Temptation Island non va in onda nell’estate 2022. Il chiacchiericcio è nato in un lampo e le lamentele sono state parecchie. In occasione della presentazione palinsesti Mediaset 2022/2023, Fanpage ha chiesto lumi a Piersilvio Berlusconi. Il presidente del Gruppo ha spiegato che la scelta è sostanzialmente legata alla voglia di sperimentare altro.

Le parole di Piersilvio Berlusconi

Berlusconi ha dichiarato:

“Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere“.

Pertanto, non è escluso che Temptation Island possa tornare in onda nell’estate del 2023.

Prima che Berlusconi commentasse la mancata messa in onda di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha confessato ai fan di essere molto dispiaciuto.

Il conduttore è stato al timone del programma delle tentazioni per otto anni consecutivi e non ha preso bene la decisione dei vertici Mediaset. Super Pippo, via social, ha ammesso: