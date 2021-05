Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Provinati altri prima di me”

Filippo Bisciglia ha rivelato che prima di lui a Temptation Island sarebbero stati presi in considerazione altri conduttori.

Per la prima volta il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha confessato che prima di lui sarebbero stati “provinati” altri volti per la conduzione del programma di Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia: la conduzione a Temptation Island

Dal 2014 Filippo Bisciglia è al timone di Temptation Island, il programma di Maria De Filippi a cui, nel corso degli anni, è stata aggiunta anche l’edizione vip.

Nonostante oggi per molti sia impossibile immaginare il programma senza il volto del suo storico conduttore, lo stesso Bisciglia ha affermato che ai provini del programma sarebbero stati presi in considerazione anche altri giovani volti tv (di cui ha preferito non fare il nome). “L’importante è che alla fine abbiano scelto me”, ha chiosato il conduttore, più felice che mai di essere al timone del format tv che condurrà anche quest’anno.

Filippo Bisciglia: il vaccino

Negli ultimi giorni Filippo Bisciglia è balzato alle cronache per essersi sottoposto al vaccino Johnson & Johnson contro il Coronavirus. Lui stesso ha annunciato di essere stato vaccinato presso un centro privato nel Lazio, dove le vaccinazioni sono state aperta anche agli over 40. Essendo nato nel 1977, il conduttore rientrava perfettamente nella lista di coloro che hanno potuto richiedere il vaccino. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Bisciglia ha intimato ai fan di rispettare le misure di sicurezza in vigore per cercare di contenere i contagi.

Filippo Bisciglia: l’amore per Pamela Camassa

Da moltissimi anni Filippo Bisciglia è legato a Pamela Camassa. La coppia è più felice ed unita che mai ma per il momento i due hanno dichiarato che il matrimonio non sarebbe tra le loro priorità. Bisciglia non ha nascosto che un giorno gli piacerebbe diventare padre, mentre Pamela Camassa ha recentemente aggiunto: “Filippo me lo chiede già da qualche anno visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. A proposito delle nozze invece Pamela Camassa ha dichiarato: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare…” La coppia riuscirà a realizzare il proprio sogno?