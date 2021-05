Filippo Bisciglia vaccinato contro il Covid a 43 anni: i dettagli

Filippo Bisciglia ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid.

Filippo Bisciglia ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Il conduttore tv ha 43 anni.

Filippo Bisciglia: il vaccino

Tra i personaggi tv che si sono sottoposti al vaccino anti-Covid vi è anche Filippo Bisciglia. Lui stesso ha annunciato di essersi sottoposto al vaccino Johnson & Johnson tramite social.

Nel Lazio infatti è stata aperta la possibilità agli over 40 di prenotarsi per ricevere il vaccino, e il conduttore di Temptation Island – che vive a Roma con la sua compagna, Pamela Camassa – ha fatto sapere di aver prenotato la vaccinazione in un centro privato, che ha ringraziato via social. “Voglio complimentarmi con tutto il personale del centro vaccinazione pvt “LA VELA”… organizzazione perfetta…”, ha scritto Bisciglia mostrandosi mentre riceveva la prima dose del vaccino.

Filippo Bisciglia: la nuova edizione di Temptation Island

Molto presto Filippo Bisciglia sarà di nuovo alla conduzione di Temptation Island. Ancora non sono noti i nomi delle coppie che formeranno il cast della nuova stagione del programma, né il nome dei tentatori. L’organizzatrice Fiorella Mennoia ha fatto sapere che, a causa dell’emergenza Coronavirus, alcune dinamiche non sarebbero accadute tra le coppie prese in considerazione per prendere parte alla nuova edizione dello show.

Filippo Bisciglia: l’amore per Pamela Camassa

Da moltissimi anni Filippo Bisciglia è legato sentimentalmente a Pamela Camassa. Nonostante la coppia sia più felice ed unita che mai, i due hanno fatto sapere che per il momento non penserebbero alle nozze o a costruirsi insieme una famiglia. Pamela Camassa ha però anche ammesso che a Filippo Bisciglia piacerebbe avere un bambino. “Fino a oggi, sono stata io a non volerli ma credo che ormai sia arrivato il momento giusto per farlo. Un figlio? Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini e che sarebbe veramente un bravo papà”, ha dichiarato la showgirl. Lei e il conduttore realizzeranno presto il sogno di avere un figlio tutto loro?

In passato era circolata la voce che i due aspettassero un bambino, ma la notizia era stata smentita dallo stesso Bisciglia, che aveva scritto via social: “Buongiorno ragazzi. Mentre stavo pitturando il mio balcone mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi dicendomi: “Auguri Filippo, complimenti, stai diventando papà”. Ragazzi non è assolutamente vero, non so perché abbiano scritto una cosa del genere. Smentisco questa cosa, purtroppo. Magari in un futuro, ma non è così per ora”.