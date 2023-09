Un ragazzo di 19 anni è morto a Rovato, in provincia di Brescia, dopo aver perso il controllo della sua moto, sembra senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Ragazzo di 19 anni morto dopo un incidente in moto

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente in moto mentre stava percorrendo Via Bocchetto a Rovato, una strada situata nel quartiere Sant’Anna.

Terribili le immagini dello schianto dove si vede chiaramente come le forze dell’ordine hanno recuperato il mezzo dalla boscaglia intorno alla strada: il giovane è morto sul colpo e l’intervento dei soccorritori è stato vano.

In zona sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso ma il giovane era già morto all’arrivo dei sanitari.

Le indagini sull’incidente in moto di Brescia

Sul posto sono arrivati subito gli agenti dei carabinieri per i rilievi del caso, insieme ai vigili del fuoco per la rimozione del mezzo che è andato completamente distrutto.

C’è il massimo riserbo sulle indagini ma dai pochi dettagli emersi sappiamo che il giovane avrebbe fatto tutto da solo, probabilmente per la velocità eccessiva.

Stando alla prima ricostruzione della dinamica, il ragazzo si sarebbe schiantato contro un albero che costeggia la strada che stava percorrendo.

Gli agenti della polizia locale di Rovato sono impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze delle persone presenti. Sarà importante anche l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza di zona per determinare la dinamica del sinistro.