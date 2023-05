Come perdere peso in menopausa: consigli e menù

Come perdere peso in menopausa: consigli e menù

Gli alimenti come i cereali, ma anche le verdure aiutano a perdere peso in modo sano durante la fase delicata della menopausa.

La menopausa è una fase molto delicata nella vita di ogni donna dal momento che comporta sbalzi di umore e aumenti di peso che finiscono per accumularsi nei punti critici. Nei paragrafi seguenti, forniamo alcuni consigli che possono aiutare a perdere peso in modo sano e bilanciato. Vediamo come poter fare.

Perdere peso in menopausa

Nella fase della menopausa, i fattori metabolici e ormonali portano a un aumento di cellule adipose e riserve di grasso, quindi riuscire a perdere peso è molto difficile, ma non impossibile. In questo periodo si va incontro a un aumento della circonferenza sui fianchi e l’addome e anche coloro che prestano attenzione all’alimentazione hanno delle difficoltà.

L’aumento del cortisolo e la riduzione degli ormoni femminili come gli estrogeni portano a dei cambiamenti nel fisico e quindi nell’aumento di peso e di grassi. Si va ad accumulare grasso soprattutto nella zona addominale con un rischio anche di alcune patologie che riguardano l’apparato cardiovascolare e la perdita della massa muscolare.

Una dieta sana e salutare con il consumo di alimenti che siano ben bilanciati ed equilibrati è sicuramente il primo passo per riuscire a perdere peso in menopausa e quindi riuscire a tornare in forma nella maniera corretta. l’alimentazione adeguata aiuta anche a mitigare i sintomi di questa fase come le vampate di calore, gli sbalzi di umore, ecc.

Perdere peso in menopausa: come fare

Per riuscire a tenere a bada il proprio peso e riuscire a dimagrire, è bene adottare alcuni consigli e suggerimenti utili. Ci sono dei consigli da applicare e seguire ogni giorno per poter così perdere peso in menopausa grazie a un’alimentazione adeguata. Il pane e la pasta non vanno aboliti, ma bisogna sicuramente sostituirli con quelli integrali.

Si consiglia poi di variare i tipi di cereali: non solo quinoa, ma anche farro, orzo e avena, in modo da migliorare la fase intestinale e digestiva. I carboidrati integrali come la pasta o il riso non vanno consumati da soli, ma sempre accompagnati a un contorno che può essere di legumi o di pesce o anche come piatto unico. Nel caso si consumasse frutta secca a merenda, gli esperti consigliano di aggiungere un pezzo di parmigiano.

Le verdure sono fondamentali per perdere peso e devono essere sempre presenti a tavola dal momento che permettono di regolare l’attività intestinale grazie alla loro ricca presenza di fibre, di sali minerali utili anche a rafforzare il metabolismo che tende a rallentare in menopausa. Bisogna alzarsi da tavola essendo sazi almeno per l’80% per aumentare il livello di cortisolo.

Per perdere peso in menopausa, bisogna poi inserire cereali di ogni tipo, facendo attenzione alle porzioni, soprattutto la sera. Si consiglia poi di optare per verdure dalla foglia verde e legumi, ma anche frutta secca e un pezzo di cioccolata fondente, tutti alimenti ricchi di magnesio e triptofano. È poi utile consumare alimenti come pesce azzurro, sardine che sono ricchi di Omega 3.

Perdere peso in menopausa: integratore naturale

Per perdere peso nella fase della menopausa, oltre a una attenzione all’alimentazione e all’attività fisica, si può associare un integratore che permette di favorire il processo metabolico. Un integratore come Spirulina Ultra, a base naturale, di origine italiana, in vendita in compresse, contribuisce ad ottenere i giusti risultati. Un integratore che è stato approvato dal Ministero della Salute per le sue proprietà ed effetti riscontrati, come affermano i consumatori.

Gli stessi nutrizionisti raccomandano questa formula in compresse perché brucia le calorie nel modo giusto, anche durante la fase di riposo. Migliora il processo metabolico aiutando a dimagrire e perdere peso, facilita l’eliminazione e smaltimento dei grassi in eccesso e ha proprietà sazianti evitando così di abbuffarsi ai pasti.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula priva di controindicazioni e che non causa effetti collaterali dal momento che si compone di elementi naturali che sono l’alga spirulina che attacca i depositi di grasso impedendo che si depositino e la gymnema che contribuisce a rafforzare il metabolismo di carboidrati e lipidi aiutando così a regolare il senso di fame.

Ne bastano soltanto una o due compresse da assumere prima dei pasti con un bicchiere di acqua per contribuire ai benefici di questa formula.

Un integratore come Spirulina Ultra non si ordina nei negozi fisici o virtuali per la sua esclusività e originalità, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i dati approfittando della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti, con Paypal o con la carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.