Dieta per la menopausa per l'estate: consigli e integratore adatto

Dieta per la menopausa per l'estate: consigli e integratore adatto

Lo zenzero, ma anche lo yogurt bianco, insieme a frutta e verdura, sono da inserire nella dieta per menopausa per l'estate.

La menopausa è una fase molto delicata e, con l’arrivo dell’estate, alcuni sintomi come le vampate e la stanchezza vanno ad accentuarsi. Per questa ragione, seguire una dieta che sia specifica in questo periodo è l’ideale anche per ridurre i sintomi e provare a contrastarli. Proviamo a vedere cosa mangiare e come seguirla.

Dieta per la menopausa per l’estate

La menopausa è una fase molto delicata e difficile per il sesso femminile in quanto si va incontro a una serie di fastidi e preoccupazioni. Le vampate, la sudorazione, ma anche l’aumento di peso e il gonfiore addominale, insieme alle vampate di calore, preoccupano molto le donne. In vista dell’estate, la dieta per la menopausa è particolarmente indicata e raccomandata.

Inoltre, il caldo che si avverte durante il periodo estivo va ad aumentare i sintomi di questa fase che le donne dai 45 anni in poi cominciano ad affrontare. Gli abiti più leggeri non aiutano e il gonfiore sull’addome e le cosce è ancora più messo in evidenza. Seguire un giusto regime non aiuta soltanto a perdere peso, ma anche a combattere i sintomi di questo periodo.

Moltissime donne cominciano a seguire una dieta per la menopausa per buona parte dell’anno, anche per riuscire ad arrivare in forma per la stagione estiva, non solo con l’obiettivo di dimagrire, ma anche di provare a migliorare la propria salute e stato di benessere. Un regime adatto aiuta a bilanciare ed equilibrare i cambiamenti che la menopausa comporta.

Dieta per la menopausa: cosa mangiare

Considerando che molte donne seguono una alimentazione povera di ferro e calcio, per la menopausa si dovrebbe introdurre nella propria dieta degli alimenti che contengano i giusti nutrienti di cui il fisico ha più bisogno. Per affrontare l’estate in maniera serena, un regime equilibrato è la soluzione maggiormente indicata.

Per riuscire a tenere sotto controllo, non solo il peso, ma anche le vampate di calore, è bene consumare alimenti come lo yogurt bianco magro a merenda oppure a colazione dal momento che è ricco di proteine di cui si ha bisogno e di fermenti lattici che fanno bene. Le verdure non possono mancare perché ricche di antiossidanti e fibre.

Al posto del sale, nella dieta per la menopausa si consiglia di usare delle spezie o erbe aromatiche. Lo zenzero e la menta vanno benissimo non solo per insaporire i piatti, ma anche per preparare delle pietanze o essere ingredienti di bevande rinfrescanti che aiutano a depurarsi e a combattere i sintomi di questo periodo.

La frutta è ottima come spuntino di metà pomeriggio e di metà mattina, mentre andrebbe evitata alla fine dei pasti. Sì al consumo di alimenti integrali e di una porzione al giorno di frutta secca e cereali. No ai prodotti ricchi di carboidrati o da forno che contengono molti grassi che, in questa fase della menopausa, non fanno bene. Ci sono poi una serie di alimenti come tofu e latte di soia che aiutano a ridurre i sintomi.

Dieta per la menopausa: rimedio naturale

Per il periodo della menopausa, insieme a una buona alimentazione, è utile anche inserire nella propria dieta un integratore a base naturale che aiuti a migliorare i progressi e dia maggiori benefici. Tra i vari, Spirulina Ultra è sicuramente il migliore anche perché a base naturale, consigliato da nutrizionisti e consumatori, oltre ad aver ottenuto anche il consenso del Ministero della Salute perché efficace.

Un integratore che, grazie ai componenti all’interno, che sono privi di qualsiasi controindicazione e di sostanze nocive, permette di rafforzare il processo metabolico accelerando così il dimagrimento. Lavora poi sulle calorie bruciandole anche nella fase di riposo, smaltisce i grassi che sono in eccesso e va a ridurre il senso di fame fornendo così maggiore sazietà.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Come detto, gli ingredienti all’interno di Spirulina Ultra sono naturali e scelti da esperti in questo campo. Si trovano l’alga spirulina che permette di combattere le cellule di adipe evitando che vadano a depositarsi nei punti critici e la gymnema che aiuta a ad equilibrare il processo metabolico di lipidi e carboidrati diminuendo così il senso di appetito fornendo la giusta sazietà.

Si consigliano una o due compresse poco prima dei pasti principali da consumare con un bicchiere di acqua.

Un integratore di questo tipo, essendo originale ed esclusivo, non si può acquistare nei negozi o internet. Per diffidare delle imitazioni, è bene cliccare qui per il sito ufficiale del prodotto inserendo i propri dati personali per accedere all’offerta di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna, tramite PayPal oppure carta di credito.