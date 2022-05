Perù, Rosa si risveglia nella bara durante il suo funerale: morta poche ore dopo

Si risveglia nella bara durante la cerimonia funebre e, trasportata in ospedale, muore poco dopo: la vicenda di Rosa Isabel Céspedes Callaca.

Ha dell’assurdo la storia di Rosa Isabel Céspedes Callaca, donna di 36 anni che, dopo essere stata dichiarata morta in seguito ad un incidente stradale, si è svegliata mentre era in corso il suo funerale. I presenti alla cerimonia hanno sentito “bussare” dall’interno della bara e, dopo averla aperta, hanno trovato la donna con gli occhi aperti.

Trasportata d’urgenza in ospedale, è comunque morta poche ore dopo.

Si risveglia nella bara

La scena ha avuto luogo nel cimitero di Ferreñafe, comune del Perù capoluogo dell’omonima provincia. Secondo quanto ricostruito, la donna era stata dichiarata morta insieme al cognato in seguito ad un incidente stradale in cui erano rimasti feriti anche altri membri della sua famiglia. I parenti avevano dunque organizzato i funerali e si erano recati al cimitero per la sepoltura quando qualcuno ha iniziato a sentire strani suoni provenire dall’interno della bara.

Si risveglia nella bara e muore poco dopo

Si è deciso così di riaprire la cassa scoprendo che la donna si muoveva ed era ancora viva. “Ha aperto gli occhi e stava sudando, sono andato subito nel mio ufficio e ho chiamato la polizia” ha raccontato il custode del cimitero. I familiari di Rosa hanno dunque portato nuovamente la donna in ospedale dove i medici hanno effettivamente riscontrato segni vitali, seppur deboli, e l’hanno collegata ad una macchina di supporto vitale.

Le sue condizioni sono tuttavia peggiorate di nuovo e l’hanno nuovamente dichiarata morta poche ore dopo.