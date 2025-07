Una giornata di svago al mare si trasforma in tragedia: 12enne annega a Pescara, la corsa in ospedale non è bastata.

Una tragedia ha scosso la comunità di Pescara, dove una bambina di appena 12 anni ha perso la vita annegando in mare durante una giornata trascorsa con gli amici. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

Pescara, tragedia in spiaggia: 12enne annega in mare

Una giornata spensierata trascorsa al mare si è trasformata in un dramma nel pomeriggio di ieri sulla riviera Nord di Pescara. Una ragazzina di 12 anni è annegata dopo essersi tuffata in acqua insieme a due coetanei. Mentre i due ragazzi sono riusciti a rientrare sulla spiaggia, la piccola è scomparsa. L’allarme è stato lanciato da un bagnante che ha notato la sua assenza e ha prontamente avvisato i bagnini dei lidi vicini.

Pescara, 12enne annega in mare: inutile la corsa in ospedale

È scattata immediatamente una vasta ricerca coordinata da Guardia costiera, sommozzatori dei vigili del fuoco, polizia locale, Guardia di finanza e personale sanitario del 118, con l’ausilio di un elicottero. Due sommozzatori si sono calati in acqua vicino alle scogliere frangiflutti, ritrovando il corpo della bambina in arresto cardiaco.

Nonostante le manovre di rianimazione effettuate sia in spiaggia che durante il trasporto in ospedale, la piccola è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause esatte dell’incidente, tra cui l’ipotesi di un possibile malore in acqua.