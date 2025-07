Tragedia a Marina di Ugento: ragazza di 18 anni annega in mare, inutili i soc...

Potrebbe essere stato un malore la causa dell’annegamento della ragazza in mare: gli accertamenti sono in corso.

Un tragico incidente ha colpito il litorale di Marina di Ugento, località turistica del Salento, dove una turista di 18 anni è annegata in mare nella serata di ieri. Malgrado l’intervento tempestivo dei bagnini e del personale sanitario, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in vacanza: ragazza di 18 anni annega nel mare di Marina di Ugento

Era partita con la famiglia per trascorrere alcuni giorni di relax nel cuore del Salento, ma la vacanza di Evelina Luta, 18 anni, si è conclusa nel modo più drammatico. La giovane, residente a Modena, ha perso la vita nella serata di ieri mentre si trovava in mare a Torre San Giovanni, località marina affacciata sullo Ionio, nei pressi del villaggio turistico Riva di Ugento Beach Camping Resort dove soggiornava con i genitori.

Secondo una prima ricostruzione, Evelina si sarebbe sentita male mentre era in acqua. In pochi istanti ha perso conoscenza ed è andata a fondo, sotto gli occhi increduli e disperati dei familiari.

Tragedia in vacanza: inutili i soccorsi, indagini in corso

I genitori hanno cercato subito di soccorrerla, con l’aiuto dei bagnini e del personale della struttura, riuscendo a riportarla a riva. Contestualmente è stato allertato il 118, ma nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari con ambulanza e automedica, ogni tentativo di rianimazione è stato vano: per Evelina non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Ugento per effettuare i rilievi del caso. Il pubblico ministero di turno avrebbe disposto la restituzione della salma alla famiglia, escludendo ulteriori accertamenti. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso.