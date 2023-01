Pesciolini d'argento in casa: cosa sono e come non farli entrare

Pesciolini d'argento in casa: cosa sono e come non farli entrare

Pesciolini d'argento in casa: cosa sono e come non farli entrare

I rimedi naturali, ma anche tenere i contenitori ben chiusi permettono di non far entrare i pesciolini d'argento in casa.

Alcuni insetti presenti nelle case e abitazioni non risultano essere dannosi o pericolosi, ma possono causare repulsione e disgusto per il loro aspetto. Tra gli insetti comuni presenti in casa, vi sono i pesciolini d’argento, facilmente riconoscibili perché rovinano e rosicchiano i libri o la carta di giornale. Scopriamo come allontanarli naturalmente.

Pesciolini d’argento

Sono in molti a conoscerli anche perché prima o poi fanno capolino nelle case e negli appartamenti. Sono i pesciolini d’argento, conosciuti anche come pesciolini della polvere o del legno perché si nutrono di questi elementi per cui trovarli in casa è sempre più facile. Sono presenti un po’ ovunque: dal bagno al battiscopa passando per la cucina.

Si riconoscono per la loro forma allungata, piatta, da qui il nome di pesciolini, appunto. Si chiamano d’argento, infatti, proprio perché la loro muta assume delle sfumature e colorazioni argentee. Al contrario delle formiche che giungono dall’esterno, questi insetti sono presenti tutto l’anno e risulta complicato allontanarli.

Sono conosciuti con il nome scientifico di Lepisma Saccharina e risultano essere facilmente riconoscibili proprio per il colore argento e le antenne lunghe. Sono insetti viscidi che si mimetizzano perfettamente con l’ambiente circostante e diventa difficile anche riuscire a catturarli perché fuggono rapidamente.

Rispetto ad altre specie in natura, i pesciolini d’argento possono vivere fino a 3 anni, quindi hanno una vita molto lunga. Tendono a riprodursi velocemente e una femmina arriva anche a deporre fino a 20 uova al giorno. Sono insetti che possono evitare di mangiare per mesi. Non sono nocivi o fastidiosi, ma la loro presenza può causare repulsione.

Pesciolini d’argento: cause

Possono entrare in casa perché attratti da alcuni elementi e alimenti presenti. Infatti, i pesciolini d’argento amano molto, come dice il nome scientifico, gli alimenti ricchi di zucchero e di amidi. Per questa ragione, si nutrono infatti di colla, guarnizioni, tessuti di varie fibre come il lino, la pelle, la seta dove possono trovare questi nutrienti di cui sono ghiotti.

Amano molto la carta, per cui è possibile trovarli a mangiucchiare le pagine di qualche libro o anche giornale. A differenza dei classici pesciolini rossi che sono molto carini e che vivono tranquillamente nell’acquario, questi insetti prediligono gli ambienti umidi e scuri della casa. Il bagno, la cantina e anche il garage sono i luoghi dove sicuramente è possibile trovarli.

Amano le abitazioni perché qui sono certi di trovare il cibo che maggiormente prediligono, come le fibre della moquette o anche i mobili. Le aree più nascoste della casa fungono da rifugio e protezione per loro. Come molti altri parassiti domestici, tendono a prosperare e riprodursi negli ambienti umidi e bagnati.

Per allontanarli dalla propria casa, oltre al dispositivo Ecopest Home, si consiglia anche di cambiare spesso l’aria della propria abitazione in modo che non risulti troppo umido dal momento che attira i pesciolini d’argento. Si raccomanda, vicino ai battiscopa, di passare l’aspirapolvere e conservare il cibo in contenitori ben chiusi eliminando anche la carta e il cartone.

Pesciolini d’argento: miglior rimedio

Per allontanare questi insetti ed evitare che entrino in casa, è possibile affidarsi a dei dispositivi e repellenti ultrasuoni come Ecopest Home, considerato la soluzione ideale. Un investimento economico non particolarmente esoso, ma di grande efficacia e impatto per tenere lontano i pesciolini d’argento dall’abitazione.

Si tratta di un repellente a ultrasuoni particolarmente efficace e facile da usare, dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica. Questo repellente, grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni, fa in modo che questi insetti, ma anche altri, non si avvicinino rendendo la casa un ambiente accogliente in cui stare. Un repellente non nocivo per gli esseri umani e animali domestici.

Un prodotto sicuro al 100% che garantisce la massima protezione h24 coprendo un raggio d’azione di 250 metri quadrati. Ecologico e silenzioso, quindi non emette cattivo odore e non disturba quando lo si accende. Ottimo da posizionare anche nella camera dei bambini per la loro incolumità e sicurezza.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo non ingombrante dalle dimensioni contenute che non uccide i pesciolini d’argento e che si rivela molto pratico, anche nei confronti di altri insetti quali le mosche, le cimici, i ragni, compreso i roditori.

Sul mercato sono diversi i modelli di dispositivi a ultrasuoni, ma Ecopest Home, come dimostrano anche le opinioni degli utenti è sicuramente il migliore, quindi originale ed esclusivo. Non si ordina nei negozi o siti Internet, ma basta collegarsi qui alla pagina ufficiale del prodotto, immettere i dati nel modulo approfittando così della promozione di due dispositivi a 49,90€ invece di 98. Si paga con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.