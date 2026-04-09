Petacciato, primo allentamento delle restrizioni su autostrada e treni

Dai rilievi emergono segnali di stabilità della frana di Petacciato: riaperture limitate su A14 e sulla linea Adriatica e lavori in corso per ripristinare la viabilità

Nelle ultime ore i sopralluoghi tecnici hanno ridisegnato lo scenario dell’emergenza causata dalla frana di Petacciato. Le analisi geotecniche indicano che, al netto di criticità ancora da approfondire, il fronte franoso non appare in movimento significativo, elemento che ha aperto la strada a decisioni operative per la riapertura parziale delle vie di comunicazione maggiormente colpite: l’autostrada A14 e la linea Adriatica.

La conferma di una situazione meno dinamica del previsto ha permesso di mettere in campo interventi rapidi sia sul fronte stradale sia su quello ferroviario, coordinati dalla Protezione civile insieme ai gestori delle infrastrutture. Le operazioni mirano a bilanciare la necessità di ripristinare i collegamenti con l’obbligo di mantenere elevati standard di sicurezza e un costante monitoraggio del territorio.

Stato tecnico della frana e ipotesi di intervento

Secondo le relazioni dei geologi, la frana che ha interessato il versante si caratterizza per una composizione prevalentemente argillosa e per un comportamento definito come intermittente. Questo profilo suggerisce che la presenza di acqua nel sottosuolo sia un fattore determinante per la dinamica del movimento. Per questo motivo sono allo studio soluzioni idrauliche: in particolare si valuta la realizzazione di pozzi di emungimento e altre opere di drenaggio per abbassare la falda e ridurre le pressioni sul corpo franoso.

Progetto attuale e possibili varianti

Esiste già un progetto esecutivo che prevede opere di natura idraulica, ma i tecnici stanno valutando se sia sufficiente una variante di progetto o se sarà necessaria la stesura di un progetto completamente nuovo. La decisione dipenderà dai risultati degli approfondimenti geotecnici e dai monitoraggi in corso, che coinvolgono sensori sulla rete e verifiche in campo con mezzi speciali.

Riaperture e gestione della circolazione

Sul fronte ferroviario, Fs e Rete Ferroviaria Italiana hanno comunicato l’avvio di una progressiva riattivazione della circolazione lungo la tratta Pescara-Foggia della linea Adriatica, con una riduzione cautelativa della velocità e una diminuzione della frequenza dei treni a lunga percorrenza. Questo approccio consente di ripristinare collegamenti fondamentali pur mantenendo limiti operativi che tutelino la sicurezza.

Autostrada: soluzioni temporanee e interventi

Per l’autostrada A14 si è optato per una riapertura graduale: è stata creata una corsia di deviazione lungo la carreggiata nord e in mattinata sono stati riaperti due tratti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. La gestione della viabilità potrà prevedere il senso unico alternato su una sola carreggiata, misura che consente il transito in condizioni controllate mentre proseguono i lavori di consolidamento e la verifica dei dispositivi di sicurezza.

Impatto sociale, turismo e misure di supporto

L’interruzione delle principali vie di comunicazione ha immediate ricadute su mobilità, economia locale e stagione turistica. Le autorità stanno valutando contromisure per ridurre l’afflusso di autoveicoli: tra le proposte c’è la richiesta ai rettori delle università del territorio di favorire la didattica a distanza per alleggerire il traffico quotidiano, con l’obiettivo di togliere dalle strade fino a circa 15mila studenti pendolari.

Sul piano dell’assistenza, sono state segnalate esigenze abitative per persone temporaneamente senza casa a Petacciato: i servizi sociali e la Protezione civile sono al lavoro per predisporre soluzioni temporanee. Sul fronte turistico, la riapertura parziale dei treni regionali e degli Intercity è vista come un elemento utile per attenuare l’impatto, anche se la chiusura della statale 16 per il crollo del ponte sul Trigno, la cui ricostruzione richiederà secondo le stime sei-sette mesi, rappresenta un fattore critico per la stagione balneare.

Le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta: oltre cento operatori e decine di mezzi di Autostrade per l’Italia sono impegnati nei lavori di consolidamento del rilevato, rifacimento della pavimentazione e ispezione delle barriere e degli spartitraffico, mentre una task force tecnica monitora costantemente il fronte franoso per autorizzare eventuali aperture aggiuntive in tempi brevi.