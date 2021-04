Benno Neumair si è detto sollevato per il fatto che il cadavere del padre Peter sia stato ritrovato nell'Adige: "Fattore positivo nella tragedia"

Dopo il ritrovamento del cadavere di Peter Neumair nell’Adige, il figlio Benno, in carcere da diversi mesi con l’accusa di aver ucciso entrambi i genitori, si è detto sollevato al suo avvocato Flavio Moccia: “Ho vissuto mesi di angoscia ma nella tragedia finalmente una bella notizia“.

Peter Neumair ritrovato: parla Benno

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, quando il legale si è recato in carcere a fargli visita il giovane aveva già appreso la notizia dalla televisione. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato riconosciuto soltanto grazie all’orologio.

A notare quella sagoma nell’acqua è stata una persona che in quel momento stava passeggiando nella zona di Ravina. Dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Squadra Mobile di Trento, la scientifica, il personale sanitario del 118 con le ambulanze, i Vigili del Fuoco e i sommozzatori.

Peter Neumair ritrovato, Benno: “Mesi difficili”

“Sono stati mesi difficili, non capivo come non fosse ancora stato trovato“, ha affermato al suo legale Benno, che ora si augura che attraversi l’indagine cadaverica vengano confermate le circostanze sulle modalità che ha già espresso.

Moccia ha anche affermato che tanti commentatori inconsulti avevano ipotizzato che ci fosse una ulteriore menzogna del suo assistito anche su questa particolarità: “Per noi, dunque, finalmente un po’ di sollievo contro queste prospettive davvero ingiuste e scorrette“.

Peter Neumair ritrovato: parla la sorella di Benno

Il figlio di Peter è l’unico indagato e unico imputato per l’omicidio suo e della moglie. I due coniugi erano scomparsi il 4 gennaio 2021 a Bolzano e dopo 25 giorni le forze dell’ordine avevano arrestato e condotto in carcere il figlio. Il 6 febbraio venne ritrovata la salma della madre nell’Adige, nei pressi di Egna, e il 27 aprile lo stesso ha restituito anche quella del padre.

Questo il commento della sorella di Benno: “L’unica cosa positiva è che sia stato ritrovato il corpo di Peter perché questo, esauriti tutti gli esami autoptici di conferma con il dna, consentirà finalmente di celebrare i funerali e di avere una tomba dove andare a trovare conforto“. Dal punto di vista delle indagini non si aspetta grandi novità considerate le condizioni del corpo trovato a Trento e riconosciuto solo grazie a un orologio fotografato.