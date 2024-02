Il Ministero della salute ha segnalato il richiamo dagli scaffali di un lotto di biscotti al cioccolato per la possibile presenza di pezzi di metallo.

I biscotti interessati

Il prodotto oggetto del richiamo è un lotto di biscotti con gocce di cioccolato venduto dalla ditta Merba a marchio “Chocolate cookies”.

Nello specifico il richiamo interessa il lotto numero L 2334702 con data di scadenza fissata al 12 dicembre 2024. L’avviso di ritiro, datato 19 febbraio e pubblicato sul portale web del Ministero della salute, avverte il pubblico di non consumare il prodotto per possibile presenza di frammenti metallici nei biscotti.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dal mercato ma nel caso si fosse già acquistato il prodotto oggetto del richiamo, con numero di lotto e data di scadenza specificati sopra, la raccomandazione è di non consumarlo, ma di riportarlo al punto vendita.

Il richiamo europeo

Il richiamo dei “Chocolate cookies” della ditta Merba ha interessato tutti i Paesi europei in cui sono venduti, specialmente tramite grandi catene di supermercati come Penny, Famila e Lidl. L’allerta infatti è scattata dopo la segnalazione di pezzi di metallo in una confezione di biscotti prodotta nello stabilimento olandese.