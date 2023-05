Morte sull’asfalto in provincia di Piacenza, dove un automobilista 31enne sbanda, finisce sotto un tir e muore incastrato. Il terribile incidente finito con un groviglio di lamiere è avvenuto tra Sarmato e Castel San Giovanni e si è concluso con il veicolo della vittima distrutto. Da quanto si apprende l’auto è andata a finire sotto un mezzo pesante in sosta e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il 31enne dalle lamiere contorte della vettura prima di affidarlo ai sanitari del 118.

Piacenza, 31enne sbanda e finisce sotto un tir

Purtroppo invano. L’incidente si è verificato lungo la via Emilia Pavese e la vittima si chiamava Emilio Almonte Reynoso Yensi. L’uomo era originario della Repubblica Dominicana, ma residente a Castel San Giovanni. Una prima ricostruzione dei fatti spiega che il 31enne era al volante della sua utilitaria quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto come un proiettile sotto la cisterna

Dopo una sbandata a sinistra ed una brusca sterzata il veicolo è uscito fuori strada dopo un tentativo plausibile di evitare un’altra vettura e si è schiantato contro il rimorchio di un camion cisterna fermo nel piazzale di un’azienda. Gli operatori del 118 infatti non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, mentre il team del 115 ha lavorato per ore per disincastrare dal mezzo pesante la vettura distrutta. Sul tragico sinistro indagano i carabinieri che non escludono l’ipotesi di un malore.