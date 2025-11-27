L'uomo è accusato di incendio doloso, lesioni, rapina e sequestro di persona: ecco i dettagli.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Siracusa con l’accusa di incendio doloso, lesioni, rapina e sequestro di persona. Ecco che cosa è successo.

Siracusa: picchia lo zio, lo costringe a prelevare e poi gli incendia la casa

Un uomo di 46 anni avrebbe aggredito lo zio di 62 anni a Siracusa, colpendolo diverse volte alla testa con un oggetto contundente.

Dopo di che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 46enne avrebbe costretto lo zio, dopo avergli rubato il bancomat, a salire in auto con lo scopo di andare a prelevare dei soldi, senza però riuscirsi. A quel punto, come ritorsione, il 46enne avrebbe incendiato l’abitazione dello zio.

Le indagini sono partite dopo l’incendio, scoppiato lo scorso 24 novembre nell’appartamento dello zio. Il nipote 46enne, accusato di aver commesso il crimine, si è dato alla fuga, cercando di evitare la cattura della polizia, che lo stava appunto cercando. L’uomo è stato poi trovato in una villetta e, dopo aver cercato di scappare scavalcando il balcone, è stato fermato e arrestato. Il 46enne è accusato di incendio doloso, rapina, lesioni e sequestro di persona.