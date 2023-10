Pier Silvio Berlusconi, la bordata: "Vuole sostituire il trash con altro trash"

L’ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha scagliato una nuova bordata contro il dirigente Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Carlo Freccero contro Pier Silvio Berlusconi

Dopo la scomparsa del padre, Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare il via ad alcune importanti modifiche a Mediaset e ha imposto un veto no-trash ad alcuni programmi (come il GF Vip). La questione ha sollevato la reazione dell’ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero, che ha detto: “La questione è controversa. L’editore [Pier Silvio Berlusconi, ndr] vuole cancellare il trash, ma si osserva che, in realtà, lo si sostituisce con altro trash. A questo punto sorge l’esigenza di dare una definizione esatta di trash e la cosa si fa complicata. Io vedo tutto in modo più semplice. La parola trash non designa qualcosa di deleterio. Il trash viene spesso scambiato con il kitsch, che è la degenerazione di modelli culturali alti tradotti in una versione volgare. Il trash è volgare tout court, anche senza bisogno di presupporre modelli alti. Ma volgare vuol dire popolare e il trash rappresenta anche la materia del pop”.

Pier Silvio Berlusconi replicherà alle parole di Freccero? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.