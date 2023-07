Pierpaolo Pretelli, il compleanno: i festeggiamenti e la dedica di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha compiuto 33 anni e per l’occasione si è concesso una romantica festa a Capri. Con lui ovviamente era presente la fidanzata Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli: il compleanno

Tra balli e canti scatenati Pierpaolo Pretelli ha compiuto 33 anni e sui social in tanti gli hanno fatto i loro messaggi d’auguri e hanno seguito incuriositi la vicenda. Giulia Salemi ha voluto fare uno speciale messaggio d’auguri al suo fidanzato e sui social ha scritto: “Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi… Buon compleanno amore mio, tu sai”.

I due fanno coppia fissa ormai da diversi anni e benché quest’anno abbiano vissuto un periodo di crisi, tra loro scorrerebbe tutto liscio come l’olio. Giulia ha chiarito che lei e Pierpaolo abbiano risolto i loro problemi e in tanti si chiedono se presto o tardi i due si uniranno in matrimonio o avranno un figlio insieme. L’influencer non ha fatto segreto di sognare un giorno una famiglia sua e nel frattempo ha instaurato uno splendido rapporto con il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la coppia darà presto qualche importante annuncio.