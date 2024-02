Pisa: neonato rapito dal padre per evitare la procedura dell'affidamento, pre...

L'uomo ha rapito il neonato e sarebbe fuggito in sella alla sua bicicletta dopo le 14 a Pisa, oggi 28 febbraio

In queste ore a Pisa si cerca un neonato rapito dal padre per evitare la procedura di affidamento prevista con gli assistenti sociali.

Neonato rapito a Pisa, cos’è successo?

L’uomo, nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, avrebbe preso il figlio neonato e sarebbe fuggito in sella alla bicicletta con la complicità della madre, dall’ospedale Santa Chiara di Pisa.

La coppia, già seguita dai servizi sociali per alcune problematiche, aveva appuntamento con gli assistenti sociali comunali. Il piano organizzato dai genitori è nato proprio per evitare l’incontro per decidere sull’affidamento del piccolo.

L’ordine del Tribunale di togliere ai genitori il neonato: rapito nel pomeriggio di oggi a Pisa

I servizi sociali avevano ricevuto l’ordine dal Tribunale di andare a prelevare il neonato dall’ospedale per toglierlo dalla custodia dei genitori. Ma, quando gli operatori si sono recati sul luogo hanno visto l’uomo scappare dalla finestra della stanza dell’ospedale con il bambino.

I genitori in fuga con il neonato rapito a Pisa

Secondo le prime indagini dall’ospedale mancherebbe anche la madre del neonato, probabilmente fuggita insieme al padre con il bambino.

In queste ore le forze dell’ordine stanno cercando i genitori e il neonato sperando di ritrovarli il prima possibile sani e salvi. Sul luogo della vicenda sono arrivati anche i carabinieri per ascoltare il personale medico.