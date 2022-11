Pistoia, Leonardo Michelozzi muore a 22 anni in un gravissimo incidente

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel Pistoiese nella giornata di lunedì 28 novembre 2022.

Nel violento scontro tra un’automobile ed una moto, il giovane Leonardo Michelozzi ha perso la vita a soli 22 anni.

Incidente stradale a Pistoia, Leonardo Michelozzi muore a 22 anni: ecco i dettagli

Un gravissimo incidente si è consumato nella mattinata di lunedì 28 novembre 2022 in provincia di Pistoia e più precisamente tra Olmi e Barba, lungo la via Fiorentina.

Per cause ancora tutte da stabilire, un’auto e una moto si sono scontrate.

A bordo del mezzo a due ruote viaggiava un giovane di 22 anni, Leonardo Michelozzi, che è morto.

L’intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimare Leonardo Michelozzi

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un’automedica e di un’ambulanza.

Nonostante siano stati messi in atto tutti i possibili tentativi di rianimazione sul corpo di Leonardo, alla fine i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La morte di Leonardo Michelozzi e le parole del Sindaco Gabriele Romiti

Il giovane Leonardo Michelozzi era originario di Quarrata, in queste ore il Sindaco Gabriele Romiti si è espresso sulla vicenda mediante un post che è stato pubblicato su Facebook, ecco cos’ha dichiarato: