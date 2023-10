Momenti di grande paura in un supermercato di Firenze. Un uomo ha fatto irruzione, puntando le pistole contro i cassieri, mentre una donna faceva da palo.

Pistole contro i cassieri, terrore al supermercato

Un uomo ha fatto irruzione in un supermercato puntando la pistola contro i cassieri per farsi consegnare 2.000 euro, mentre una donna faceva da palo. Momenti di terrore in un supermercato di Firenze, dove si è consumata la rapina a mano armata. La pistola si è rivelata poi una riproduzione, ma essendo priva del tappo rosso era impossibile riconoscerla. Mentre i due stavano mettendo a segno il colpo sono arrivati i poliziotti in borghese, che li hanno arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Rapina in un supermercato: la dinamica

Gli agenti si erano insospettiti vedendo due che si aggiravano nei pressi del supermercato a bordo di due motorini, intorno alle 20.30. Il 40enne si sarebbe introdotto nel locale con il casco in testa per nascondere il volto. Quando gli agenti in borghese sono entrati, lui aveva ancora l’arma in mano. Loro lo hanno bloccato e disarmato, per poi cercare la complice. La pistola a salve è stata sequestrata, mentre il bottino, trovato nelle tasche della giacca dell’uomo, è stato restituito. I poliziotti hanno scoperto che i due scooter della coppia erano stati rubati.