In tre mesi ha già sborsato poco meno di 50mila euro, pizzaiolo pubblica la bolletta della luce da 12mila euro: "Quando finirà questa pagliacciata?"

Arriva dalla provincia di Caserta la vicenda di un pizzaiolo che pubblica la bolletta della luce da quasi 12mila euro che gli è arrivata come “regalo” per la crisi energetica e che scrive: “Quando finirà questa pagliacciata?” Sui social, dove è una star, appare la mostruosa fattura di cui è destinatario Salvatore Lionello di Succivo.

Con ironia Salvatore ha esordito: “Vi presento il mio nuovo socio”.

E il socio del famoso “pizzaiolo con il cappello” non è certo gradito. Su Facebook il commerciante ha pubblicato la bolletta dell’energia elettrica che gli è appena arrivata: la somma dovuta è di ben 11.836 euro. E i media spiegano che si tratta comunque di una somma “inferiore di 5mila euro rispetto a luglio e 8mila euro rispetto a giugno”.

I conti li ha fatto VesuvioLive: Salvatore in tre mesi ha sborsato “quasi 50mila euro di luce”.

Ecco cosa ha scritto il pizzaiolo: “Vi presento il mio nuovo socio. Però tutto sommato questo mese e stato più bravo, anche se 15 giorni siamo stati in ferie, detto questo ha voluto 5mila euro in meno rispetto a luglio e 8 mila euro in meno rispetto a giugno, grazie.

E se stavamo aperti tutto il mese di agosto quanto mi sarebbe arrivato? Quando finirà questa pagliacciata? Vi aspetto in pizzeria amici miei”.