Pnrr, Giorgetti: "Valutiamo una misura per migliorare la Pubblica amministrazione"

In valutazione un provvedimento per migliorare l'organizzazione della Pubblica amministrazione: ne parla il ministro Giancarlo Giorgetti

Pnrr: cercasi provvedimento per migliorare l’organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione. A darne comunicazione a margine del Workshop Ambrosetti è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Garanzie allo studio del Mef

Giorgetti dà qualche spiegazione intorno alla natura di quella che finora è soltanto una bozza di progetto: «Si tratta di una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire a migliorare il sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più friendly e avere la possibilità quantomeno di partire con il cantiere, altrimenti oggi diventa complicato».

E continua in riferimento all’urgenza di attuare il Pnrr: «È la priorità del governo, concordo tuttavia sulla necessità di effettuare un’analisi che consenta di avere un quadro preciso sulla realizzabilità complessiva degli interventi previsti per migliorare, quanto possibile, gli aspetti più problematici e nel caso rivedere i piani iniziali ha detto».



Una burocrazia andata in tilt

Alle polemiche che in questi giorni sono state sollevate riguardo i vari ritardi intorno al Pnrr, il ministro Giorgetti risponde con coscienza: «Rispetto all’impostazione iniziale, c’è stato lo scoppio di una guerra nel cuore dell’Europa con i riflessi in materia. E, se proprio vogliamo trovare una causa della difficoltà di implementazione del Pnrr, dobbiamo trovarlo semplicemente nello stress a cui abbiamo sottoposto la struttura burocratica della pubblica amministrazione, che probabilmente non era e non è all’altezza di sostenere questo tipo di shock di domanda» ha concluso.