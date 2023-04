Roma, Conte in piazza con sindacati e lavoratori edili: "Dobbiamo contrastare questa deriva"

Oggi Giuseppe Conte è sceso in piazza a Roma insieme ai sindacati e ai lavoratori edili per esprimere la sua solidarietà sul Superbonus

Principio della trasparenza e della libera concorrenza richiamati all’appello dal leader del M5s Giuseppe Conte, che oggi è sceso in piazza Don Bosco a Roma insieme ai sindacati e ai lavoratori edili per esprimere la sua solidarietà sul Superbonus.

Le parole di Giuseppe Conte

Ai microfoni, il leader di M5s non si è risparmiato nell’elencare i nei del Governo Meloni: «C’è il rischio che 120mila lavoratrici e lavoratori vadano a casa, tante aziende rischiano di chiudere, il Codice appalti giace in situazioni critiche perché avvisi e bandi non sono previsti fino a 5 milioni e ciò comporta scarsa trasparenza: ci sono subappalti a cascata che rischiano di trascurare la sicurezza dei lavoratori. […] Ci sono conflitti di interesse ormai grandi come montagne, […] è necessario attuare il Pnrr, recuperare i ritardi e non sprecare un euro».

Il mondo dell’edilizia in ginocchio

«Porto il saluto e la solidarietà del Movimento 5 Stelle ai lavoratori che attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e per scelte le operate del governo, a partire dalle azioni che hanno messo in ginocchio il mondo dell’edilizia con l’incaglio della cessione dei crediti d’imposta» ha continuato Conte rivolgendosi ai lavoratori presenti in piazza Don Bosco. «Dobbiamo contrastare questa deriva, batterci insieme con tutte le forze politiche di buona volontà e con le forze sociali qui oggi rappresentate» ha concluso dal palco.