polemica-per-una-mamma-che-ha-fatto-due-tatuaggi-uguali-ai-due-figli-gemelli

Una donna, madre di tre figli, è stata attaccata su TikTok perché aveva deciso di tatuare i due figli gemelli nati da poco.

La giovane mamma pensava di essere simpatica e fare qualcosa di divertente ma è accaduto l’opposto.

Polemica per una mamma che ha fatto due tatuaggi ai due figli gemelli

In un video postato su TikTok, la donna statunitense di nome Kaitlin ha affermato di aver portato i due gemelli in uno studio di tatuaggi chiedendo al tautatore di marchiare i propri figli in modo tale che si potessero distinguere. Giustamente il tatuatore ha detto di no perché i figli non avevano 18 anni ed ha dunque rimandato la donna a casa.

Kaitlin ha però deciso di non demordere e ha tatuato, in maniera non permanente, i due piccoli gemelli. Al primo ha disegnato il pianeta Giove perché è nato sotto il segno dei Pesci; al secondo invece ha tatuato le iniziali K.O. perché il piccolo prova sempre mettere al tappeto la madre.

La reazione del Web

Kaitlin voleva scherzare e far ridere i suoi follower su TikTok, ma solo pochissime persone l’hanno giustificata.

Moltissimi utenti le hanno detto che è una pessima madre anche solo per aver pensato di voler tatuare i figli. Altri invece hanno affermato che non riconoscere i propri figli anche se uguali, o non volersi sforzare a riconoscerli, è una cosa molto grave. Non sono mancati però i commenti seri che hanno consigliato alla donna altri metodi per distinguare i figli. Alcuni hanno proposto di vestirli in maniera differente, altri di fargli indossare dei braccialetti.