Matteo Salvini condivide su TikTok un video di auguri di Natale, ma non appena inizia a cantare Jingle Bells qualcosa va storto.

L’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha deciso di inviare ai suoi followers un video molto particolare di auguri su TikTok per il Natale 2019. Nelle immagini si vede il leader della Lega vestito elegantemente con alle spalle un grosso albero addobbato per le feste. TikTok è un social network cinese lanciato nel Settembre 2016 in cui gli utenti, attraverso l’app, possono creare brevi clip musicali con una durata variabile tra i 15 e i 60 secondi. Inoltre, è possibile modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari

Nel video si vede Salvini reggere un orsacchiotto di peluche. Come sottofondo musicale, si sente la celebre canzone natalizia Jingle Bells, in una versione da discoteca. Non appena parte il ritornello, Salvini inizia ad agitare l’orsacchiotto cantando in playback.

E va tutto bene finchè deve cantare la parte del ritornello in cui si ripete il titolo della canzone (Jingle bells, jingle bells). Ma quando deve cantare la seconda parte (Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh), le labbra di Salvini non si muovono più in sincrono con le parole della canzone natalizia, sbagliando completemente.





Salvini: auguri di Natale su TikTok

Il video è accompagnato dalla scritta “Felice Natale a tutti”. Nonostante tutto, in poco tempo, la clip ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti. Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha voluto augurare un Buon Natale utilizzando come colonna sonora Jingle Bells. La Meloni però ha preferito fare gli auguri attraverso una storia di Instagram in cui si è fatta un selfie vicino all’albero di Natale ponendo i suoi migliori auguri alle forze dell’ordine che “durante le feste vegliano sulla nostra sicurezza”.