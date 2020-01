Svolta nella mediazione per la risoluzione della crisi in Libia: Conte incontra Haftar e Serraj a Roma.

Il superamento dello stallo nel conflitto in Libia passa anche da Roma. Qui, nella giornata di mercoledì 8 gennaio, si terranno gli incontri tra Giuseppe Conte, il generale Khalifa Haftar e il presidente Fayes Al Serraj. Il premier vedrà i due protagonisti della crisi libica separatamente, a Palazzo Chigi: Haftar nel pomeriggio e Serraj in serata.

Conte incontra Haftar e Serraj

Mentre Conte riceve Haftar, il presidente Serraj si è recato a Bruxelles per un colloquio con Charles Michel (presidente del Consiglio europeo) e David Sassoli (presidente dell’Europarlamento). I vertici di Roma rappresentano una svolta inaspettata nel processo di mediazione per la risoluzione della crisi nel Paese, soprattutto dopo l’annullamento – per ragioni di sicurezza – della missione dell’Unione Europea a Tripoli, prevista inizialmente per il 7 gennaio.

Di Maio a Il Cairo

Non è mai terminata, invece, l’intensa attività diplomatica dei ministri degli Esteri europei, tra cui Luigi Di Maio.

Martedì 7 gennaio, infatti, leader pentastellato si è infatti recato a Bruxelles per un incontro con i propri omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna. Presente anche Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera dell’Ue.

Nelle stesse ore in cui Conte incontrerà Haftar e Serraj, il numero uno della Farnesina è volato al Cairo per una riunione con i ministri dell’Estero di Egitto, Grecia, Cipro e Francia. “Continuiamo a lavorare sulla Libia e sulla stabilità della regione”, ha scritto il leader M5s su Facebook. “L’Ue non può restare immobile, non può mostrarsi divisa, deve parlare con una voce sola”, è il monito lanciato in un post precedente. “Servono misure serie per attivare e soprattutto far rispettare un embargo complessivo via terra, via aerea e via mare nel Mediterraneo.

Bisogna smettere di vendere armi, bisogna fermare ogni interferenza esterna in Libia”.

In mattinata, il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan, durante un incontro a Istanbul, hanno chiesto il cessate il fuoco in Libia.