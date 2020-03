Positivo al coronavirus anche il consigliere regionale della Lega Marco Colombo: è attualmente in isolamento all'ospedale di Varese.

Il consigliere regionale della Lega Marco Colombo è risultato positivo al coronavirus. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Varese. A farlo sapere è lo stesso consigliere tramite Facebook, rassicurando i conoscenti: “Sono già in quarantena da qualche giorno, come prevedono i protocolli”.

Marco Colombo positivo al coronavirus

Un annuncio fatto “senza girarci troppo intorno”, con un lungo post su Facebook: “Poco fa (giovedì 12 marzo, ndr) mi hanno comunicato l’esito positivo del tampone del coronavirus. Ve lo scrivo dall’ospedale di Varese, dove sono ricoverato da tre giorni, dopo aver avuto la febbre e i sintomi di questo maledetto virus. Un po’ me l’aspettavo, dopo questi giorni in ospedale, ma è una notizia che lascia sempre disorientati”. Il consigliere regionale ha poi immediatamente voluto “tranquillizzare tutti: le persone che erano a stretto contatto con me sono già in quarantena da qualche giorno, come prevedono i protocolli”.

C’è spazio anche per l’ironia: “Come sapete bene, sono sempre stato positivo nella vita, non potevo che esserlo anche questa volta.

E ancora una volta combatterò per vincere. Con la speranza, visto che sono il primo sestese a contrarre il virus, di tirarlo via per tutti i miei concittadini”.





Colombo conclude raccomandando a tutti “di seguire tutte le precauzioni e le indicazioni delle autorità per evitare il diffondersi del contagio, e soprattutto di stare a casa. Vorrei tanto poterci stare anch’io, quindi non vi lamentate. Non vi preoccupate per me, sono lombardo e uomo del lago gente abituata a lavorare e a remare“.

Morto consigliere comunale di Piacenza

Solo pochi giorni prima, l’epidemia di Covid-19 ha fatto registrare la prima vittima nel mondo politico. Si tratta di Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza. L’uomo è morto all’età di 68 anni per complicanze insorte dopo il contagio. Sono risultati positivi anche la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessore Jonathan Papamarenghi.