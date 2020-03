Berlusconi ha donato 10 milioni per la Regione Lombardia per la realizzazione di nuovi posti di terapia intensiva.

Silvio Berlusconi scende in campo contro il coronavirus tramite una donazione alla Regione Lombardia per un totale di “10 milioni di euro, necessari per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”. La notizia è stata divulgata tramite una nota di Forza Italia.