Il deputato della Lega Daniele Belotti, durante un intervento in aula, si è commosso mentre parlava della situazione Coronavirus nella sua Bergamo.

Il deputato Daniele Belotti, originario di Bergamo, ha pianto in aula per le vittime del Coronavirus. Durante un discorso pronunciato al microfono, si è commosso parlando della situazione d’emergenza che sta coinvolgendo la città e il suo sistema ospedaliero.

Belotti commosso mentre parla del Coronavirus

Alle parole “Stiamo perdendo i nostri nonni”, Belotti si è dovuto interrompere, colto dalle lacrime scaturite da quel terribile pensiero. Durante il suo intervento in aula, ha elencato i numeri utili dell’emergenza Coronavirus per la zona di Bergamo e provincia, oltre che quelli per la Lombardia.

Il deputato ha riportato che ci sono centinaia e passa di volontari impegnati ad allestire un ospedale da campo nella Fiera, per il quale i cittadini hanno donato milioni di euro, con il sostegno di sindaci e consiglieri. “I bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano!”, ha esclamato.

Bergamo combatte una dura guerra

“Io e il collega Invernizzi abbiamo lasciato il fronte di Bergamo per un giorno, per venire in aula a portare la voce di una terra duramente provata“, ha detto Belotti commosso, “Non sappiamo più dove trasferire i morti né dove mettere i malati.

Siamo qui a chiedere soluzioni e chiarezza“.

In merito a quest’ultima frase, il deputato ha specificato che tale richiesta si riferisce al numero dei contagiati. A ieri, 24 marzo 2020, sono stati comunicati 1267 morti dalla fine di febbraio ma nella bergamasca si parla di 90-100 decessi al giorno, come in altre città d’Italia fra le più colpite.