Rocco Casalino e il passato che torna, in questo caso nelle vesti di un vecchio articolo in cui il portavoce di Conte parla di depilazione.

Il passato non si può cancellare e Rocco Casalino, oggi responsabile della comunicazione del M5S e del premier Conte, ma anni fa concorrente della prima edizione del Grande Fratello, lo sa bene. Il clima di contrasto che da mesi contraddistingue le dinamiche interne del Movimento 5 stelle avrebbe portato a un vero e proprio sabotaggio da parte di due esponenti grillini che hanno deciso, nel momento di massima visibilità di Palazzo Chigi data l’emergenza coronavirus, di mettere in imbarazzo Rocco Casalino con un vecchio articolo, post GF, in cui seminudo parlava di depilazione: “Depilato mi sento più pulito ed elegante“.

Rocco Casalino e la depilazione

La notizia è stata rilanciata da Dagospia che sostiene che due “tra i più ortodossi e influenti colleghi di partito di Casalino abbiano fatto girare in rete un epico articolo sull’ex gieffino” perchè il rapporto tra lo stesso e la base del M5s si inasprirebbe sempre di più, ora dopo ora. Un percorso lineare quello tracciato da Dagospia, che non ha però ancora trovato conferma da parte dei diretti interessati.

Certo è che il metodo con cui Casalino sta gestendo la comunicazione di Conte in questa emergenza coronavirus non è stato del tutto esente da critiche. Le opposizioni (a partire da Giorgia Meloni) e alcune testate giornalistiche non hanno apprezzato l’iter seguito dallo staff del premier nell’organizzazione delle conferenze stampa. Ora quest’articolo che è tornato a circolare online sarebbe, secondo alcuni, una sorta di avvertimento per Casalino da parte di chi lo ha inviso, un modo per ricordargli cose che forse anche lui stesso vorrebbe dimenticare.