Il premier Giuseppe Conte ha annunciato i provvedimenti inseriti all'interno del cosiddetto Decreto liquidità per contrastare il coronavirus.

Nella serata del 6 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa i provvedimenti inseriti all’interno del cosiddetto decreto liquidità varato dal governo al fine di aiutare le famiglie e le imprese nell’emergenza coronavirus: “Con il decreto diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro per imprese che siano piccole,medie o grandi. Saranno 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 miliardi per il mercato dell’export”. Nella conferenza sono intervenuti anche i ministri dell’Economia, dello Sviluppo Economico e dell’Istruzione per spiegare nel dettaglio il decreto.

Coronavirus, presentato il Decreto liquidità

Dopo l’apertura di Conte sul decreto è intervenuto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ha illustrato nel dettaglio la formula dei prestiti alle imprese: “Con questo decreto noi realizziamo un intervento senza precedenti per la liquidità del sistema produttivo. Mettiamo in campo 200 miliardi di garanzie per prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato per imprese di tutti i tipi, senza limiti di fatturato.

I prestiti garantiti dallo stato copriranno fino al 25% del fatturato delle imprese o fino al doppio del costo di personale. Le garanzie saranno erogate al sistema bancario attraverso la società Sace”.

Il ministro Gualtieri ha poi aggiunto che con il decreto verranno fatte slittare anche tutte le scadenze fiscali per i lavoratori e per le imprese: “Complessivamente con questo decreto e con il decreto Cura Italia noi mobilitiamo fino a 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato per preservare il nostro sistema produttivo, per aiutarle a superare questo momento difficile e per poterle rilanciare. È un intervento che si affianca al differimento delle scadenze fiscali attraverso un meccanismo legato al fatturato”.