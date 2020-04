Conte è il leader più apprezzato dagli italiani durante la pandemia di coronavirus: il suo consenso doppia quello ottenuto da Salvini.

Giuseppe Conte ottiene i consensi maggiori anche al tempo della pandemia di coronavirus: il premier, infatti è il leader più apprezzato in Italia. Gli ultimi sondaggi rivelavano il giudizio degli italiani sull’operato del governo: 3 italiani su 4 hanno promosso l’esecutivo per quanto riguarda le misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza. Di nuovo, Conte si aggiudica un boom di consensi anche come leader e raddoppia il risultato ottenuto da Matteo Salvini.

Sondaggi, Conte leader più apprezzato

Nei sondaggi andati in onda su La7 nel corso del programma DiMartedì, è stato rivelato il leader più apprezzato in Italia: Giuseppe Conte gode del sostegno del 63% degli italiani. Al secondo posto, ma con un distacco netto e pari alla metà dei consensi, si trova invece Giorgia Meloni che ottiene il 30%. Segue, a poca distanza, Matteo Salvini con il 27%, che lo pone a pari merito con il commissario per gli Affari economici, Paolo Gentiloni.

Troviamo poi Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, i cui consensi vanno dal 25% al 20%. Chiude infine Matteo Renzi, con il 10% dei consensi.

Rispetto invece all’operato e alle misure messe in campo dal governo per fronteggiare l’emergenza, oltre il 70% degli intervistati si è detto soddisfatto. Il 26% degli intervistati, invece, ha giudicato inappropriati o insufficienti i provvedimenti restrittivi.





Portando l’attenzione a livello locale, infine, si è parlato dell’operato di alcune Regioni del nord: in particolare della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia Romagna. Il 42% degli intervistati ha giudicato più efficace la gestione dell’epidemia a livello regionale, mentre il 34% ha mantenuto il suo supporto al governo.