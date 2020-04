Il fondatore del M5s Beppe Grillo si è espresso positivamente sull'istituzione del Recovery Fund, affermando che l'Europa sta diventando una comunità.

A poche ore dall’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all’istituzione del Recovery Fund, il fondatore del M5s Beppe Grillo ha pubblicato una breve nota sui suoi account social in cui si dice soddisfatto del passo avanti compiuto dai paesi dell’Unione Europea, aggiungendo come ora l’Europa potrà finalmente diventare une vera comunità. Il comico ha inoltre elogiato pubblicamente Giuseppe Conte per aver spinto verso questa decisione.



Recovery Fund, il commento di Beppe Grillo

Nella serata del 24 aprile il fondatore del M5s ha commentato come queste parole l’approvazione del fondo di ricovero europeo per aiutare i paesi colpiti dall’emergenza coronavirus: “Forse l’Europa comincia a diventare una Comunità. “Giuseppi” sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così!”. Nel suo commento Grillo chiama inoltre il presidente del Consiglio “Giuseppi” imitando la storpiatura del suo nome fatta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Forse l’Europa comincia a diventare una Comunità. “Giuseppi” sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così! — Beppe Grillo (@beppe_grillo) April 23, 2020

Già da diverse settimane peraltro la delicata questione della crisi economica che si abbatterà sull’Europa post coronavirus era diventata una costante degli interventi social di Beppe Grillo, che pone sempre più l’accento sul concetto di reddito universale di base per sconfiggere la povertà.

In uno dei suoi ultimi post il comico genovese afferma infatti: “Senza un reddito di base, la gente morirà. Con un reddito di base, la gente prospererà”, mentre in un messaggio del 13 aprile rilancia quanto affermato da Papa Francesco in una sua lettera spedita ad Avvenire: “Il Papa: è ora di pensare ad un reddito universale“.