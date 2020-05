Intervistato a Un giorno da pecora, Salvini ha dichiarato che il calo della Lega nei sondaggi è attribuibile alla mancanza di contatto con la gente.

Secondo Matteo Salvini sarebbe il lockdown prolungato la principale causa del calo nei sondaggi subito dalla Lega nelle ultime settimane, calo che ha portato il Carroccio dal 31% di fine febbraio a poco più del 25% di questi ultimi giorni. Intervistato dalla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, il segretario leghista ha infatti spiegato come il calo nei consensi vada ricercato nella mancanza di contatto con la gente, costretta a rimanere chiusa in casa a seguito delle norme di contenimento anti coronavirus.



Sondaggi, Salvini spiega il calo della Lega

Alla domanda sul perché la Lega abbia perso così tanti punti percentuali nell’ultimo periodo, Salvini dichiara: “Ci manca il contatto con la gente, l’incontro con le persone, le strade, le fabbriche. Un conto è fare riunioni via Zoom e un altro è la presenza“. Nel corso della sua esperienza come leader di partito infatti Salvini ha sempre puntato molto sul contatto diretto con gli elettori, facendone uno dei punti di forza della sua strategia mediatica e presentandosi come un politico vicino al popolo, anche fisicamente.

Sempre a proposito di vicinanza all’elettorato, Salvini ha poi parlato della manifestazione indetta per il prossimo 2 giugno per protestare contro la gestione dell’emergenza sanitaria da parte del governo: “Saremo in 100 piazze italiane, senza simboli di partito, non solo a Roma. Nella capitale saremo noi parlamentari”.

Una critica diretta all’esecutivo, che il leader leghista non lesina nemmeno durante la diretta arrivando ad auspicarne la caduta nel breve periodo: “Lasciamo scegliere gli italiani, tanto gli italiani prima o poi potranno tornare a scegliere. Tra tre anni? Magari anche prima. Non auguro il male a nessuno. Ma la crisi economica che si intravede non la risolvi con 55 miliardi”.





Per quanto riguarda invece la presenza alla manifestazione anche di Fratelli d’Italia, Salvini ha fatto sapere di aver ricevuto nel weekend un messaggio proprio da Giorgia Meloni, a cui ha risposto: “Sono in arretrato di circa 400 Whatsapp, ho passato il week end con i bimbi”.