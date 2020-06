Dopo quattro mesi dal suo ultimo appuntamento, Matteo Salvini torna a Napoli: visiterà il luogo in cui ha perso la vita Pasquale Apicella.

Dopo mesi di incontri sospesi a causa del lockdown e dell’emergenza sanitaria, Matteo Salvini torna a girare l’Italia: dopo la manifestazione di martedì 2 giugno organizzata a Roma con gli alleati di centrodestra, venerdì 5 giugno è atteso a Napoli.

Matteo Salvini a Napoli il 5 giugno

L’ultimo appuntamento tenuto dal leader della Lega nel capoluogo campano risale al 18 febbraio, prima che si registrassero i primi casi di coronavirus e venisse quindi imposto l’isolamento. In tale occasione ne aveva approfittato per visitare il centro storico della città e tenere un comizio.

A distanza di quattro mesi il numero uno del Carroccio vi fa ritorno con un programma fitto di incontri sparsi per tutta la giornata.

Alle 11:00 terrà una conferenza stampa a Villa Vittoria a Posillipo, quartiere collinare di Napoli. Alle 12.30 raggiungerà la periferia Nord, precisamente il luogo in cui ha avuto luogo l’uccisione dell’agente scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella. Ad aprile 2020 alcuni rapinatori in fuga speronarono la sua volante e perse la vita a 37 anni. In tale occasione Salvini deporrà una corona di fiori in suo ricordo.

Alle ore 14.30, si sposterà poi in provincia, precisamente al CIS (Centro Ingrosso Sviluppo-La Città degli Affari) di Nola, dove incontrerà alcuni imprenditori e farà visita ad alcune aziende.

Alle 17:00 è invece previsto un trasferimento ad Avellino per inaugurare la nuova sede del partito in via Stanislao Esposito. A seguire tornerà a Napoli dove alle 19:00 ha fissato un incontro con gli artigiani di San Gregorio Armeno presso l’Hotel Paradiso in via Catullo 11.